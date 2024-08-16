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Gaziantep'teki halı fabrikasında çıkan yangına 73 araç ve 206 personel müdahale ediyor

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir halı fabrikasında sabahın erken saatlerinde çıkan yangına 73 araç ve 206 personel ile müdahale ediliyor. Yangının çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde bir halı fabrikasında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. 73 araç ve 206 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Şehitkamil ilçesinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahalede yetersiz kalınca belediyeler ve organize sanayi bölgelerinin itfaiyeleri de bölgeye yönlendirildi. 73 araç ve 206 personel ile müdahale edilen yangının, yoğun çaba sonucu çevredeki fabrikalara sıçraması önlendi. İçerisinde iplik balyaları ve çok sayıda halı bulunan fabrikada yangının kontrol altına alındığı bazı noktalarda alevler yeniden yükseldi.

VALİ ÇEBER: YANGININ ÇEVRESİ SARILDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de berberinde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Çeber, yangının çevresinin sarıldığını ve etraftaki diğer fabrikaları sıçramasının önlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Çeber, "Arkadaşlarımız yangına tüm gücüyle müdahale ediyor. Şu an itibariyle 72 itfaiye ve benzeri nitelikteki aracımız ve 206 personelimizle yangınla mücadele ediyoruz. Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. Büyük risk gece 04.00 sıralarındaydı. Yoğun bir rüzgar vardı ve bu bizim için büyük bir riskti. Yangını çevirmek ve kontrol altına alıp diğer fabrikalara sıçramasını önlemek amacıyla müdahalelerde bulunuldu. Dilek Halı fabrikasının bu bölümünün artık tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Yangın söndürüldükten sonra yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar da başlayacak. En büyük tesellimiz de herhangi bir can kaybı ve yaralananların olmamasıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Olay Güncel Haberler

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