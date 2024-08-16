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Gaziantep'teki halı fabrikasında çıkan yangına 200 personel müdahale ediyor

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Yangına 72 araç ve 200 personel müdahale ediyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri ise yandaki un fabrikasının çatısına çıkarak alevlere su sıkıyor.

YANGINA 200 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Alevlere 72 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri, yandaki un fabrikasının çatısına çıkıp, alevlere su sıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Şehitkamil Gaziantep İtfaiye İtfaiye Güncel Haberler

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