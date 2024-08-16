Gaziantep'teki halı fabrikasında çıkan yangına 200 personel müdahale ediyor
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Yangına 72 araç ve 200 personel müdahale ediyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri ise yandaki un fabrikasının çatısına çıkarak alevlere su sıkıyor.
YANGINA 200 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Alevlere 72 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri, yandaki un fabrikasının çatısına çıkıp, alevlere su sıkıyor.