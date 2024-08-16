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Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

"Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere, ekiplerin tüm gücüyle yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının sabaha karşı 04.10 sularında çıktığını belirten Çeber, şu an itibarıyla alevlere 72 araç ve 206 personelle müdahale edildiğini dile getirdi.

Çeber, olayda can kaybı ve yaralanma bulunmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı. En büyük risk gece yarısı etkili olan rüzgardı. Bu saate kadar da rüzgar etkisini azaltarak devam etmişti. Bu, bizim için büyük riskti. Çevresini sarmak ve kontrol altına almak, yangının diğer fabrikalara sıçramasını önlemek anlamında önemliydi. Çok şükür bunu başardık. 'Fabrikanın bu bölümü artık tamamen kullanılamaz hale geldi.' diyebiliriz. Yangının çıkış nedenini soracaksınız ama söndürmeyi müteakip çalışmalara başlayacağız. Şu an bir şey söyleyemeyiz ama bazı tahminlerimiz var. En büyük tesellimiz, can kaybının olmaması ve yaralanmanın yaşanmaması."

Fabrika sahibinin ve çalışanlarının metanetli duruş sergilediklerini belirten Çeber, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi gaziantep İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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