Gaziantep'te Halı Fabrikasında Çıkan Yangın 9 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangın, 72 araç ve 206 personelin çalışmasıyla 9 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
9 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın, 72 araç ve 206 personelin çalışması ile 9 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,