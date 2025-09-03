Haberler

Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hakkında 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Güvenevler Mahallesi'nde yaptığı çalışmada, hakkında "cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "müstehcenlik" suçlarından 36 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
