Gaziantep'te Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere Mahallesi mevkiinde K.K. yönetimindeki 27 AUB 455 plakalı hafif ticari araç ile E.G'nin kullandığı 27 SZ 930 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücü E.G ile araçtaki İ.G ve M.G yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.