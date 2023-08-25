Gaziantep'te hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GAZİANTEP'te, hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep çevre yolunun İbrahimli mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden Mustafa Yoldaş (34) yönetimindeki 34FBY426 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Çevik (39) yönetimindeki çimento taşıyan 27 AKT 905 plakalı kamyon çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boş araziye devrilen kamyonun şoförü Hasan Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Yoldaş ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hasan Çevik'in cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.