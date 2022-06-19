Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü - Haberler

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Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ella Ahmed'e (12) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep Şahinbey Tragger Suriye Güncel Haberler

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