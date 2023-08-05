Gaziantep'te hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, savrulduktan sonra refüje ve elektrik direğine çarparak yan yattı. Aracın hurda haline geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip- Gaziantep Karayolu Nizip Ticaret Borsası önünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 59 ZV 093 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken kontrolü kayboldu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrulan hafif ticari araç, refüje ve elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir kişi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP