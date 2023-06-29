Gaziantep'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Araban Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 18 AAZ 803 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçtakilerin kurban kesmekten döndükleri ifade edildi.