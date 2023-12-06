Gaziantep'te hafif ticari araç çocuğa çarptı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Yusuf T. idaresindeki 06 ET 9415 plakalı hafif ticari araç Hatay Bulvarı Kümeevler mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Ö'ye (10) çarptı.
Kazada yaralanan Ç.Ö. sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.