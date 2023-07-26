Gaziantep'te Güvercinlerin Altında Gizlenmiş Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği araçta yapılan aramada güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği araçta yapılan aramada güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalar sırasında narkotik dedektör köpek Hazal'ın tepki verdiği güvercinlerin bulunduğu kutuları kontrol eden ekipler, 2 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP