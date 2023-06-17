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Gaziantep'te Gürültü Yapan 7 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Gaziantep'te Gürültü Yapan 7 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 7 araç sürücüsüne 21 bin 131 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü yapan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran günü çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 7 araç sürücüsüne 21 bin 131 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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