Gaziantep'te Gürültü Yapan 7 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 7 araç sürücüsüne 21 bin 131 TL cezai işlem uygulandı.