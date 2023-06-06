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Gaziantep'te Gürültü Çıkaran 13 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te Gürültü Çıkaran 13 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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