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Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik denetimlerde 597 bin 140 lira ceza kesildi

Gaziantep'te günübirlik kiralık evlere yönelik denetimlerde 597 bin 140 lira ceza kesildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te günübirlik evlere yönelik denetimlerde 10 işletmeye 597 bin 140 lira ceza kesildi.

Gaziantep'te günübirlik evlere yönelik denetimlerde 10 işletmeye 597 bin 140 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde günübirlik kiralanan evleri denetledi.

Denetimlerde 78 günübirlik rezidans denetlenerek, 10 işletmeye 597 bin 140 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde 435 şahıs sorgulanırken aranan 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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