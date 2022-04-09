Gaziantep'te, günlük 60 ton baklava üretiliyor

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, ramazan ayıyla birlikte tatlı tüketimine talep artınca baklavacılarda hummalı çalışma başladı. Ramazanda artan talep ile kentte üretilen günlük 60 ton baklavanın yarısı, yurt dışına gönderiliyor. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, ramazan nedeniyle üretimlerinin 2 katına çıktığını söyledi.

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinin başında gelen baklava, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Baklava ustaları, ramazan ayında artan talep dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için humma çalışmalarını sürdürüyor. Sahur vakti tezgahlarının başına geçen ustaların el emeği ile hazırladığı günlük 60 ton baklavanın yarısı, paketlenerek yurt dışına, önemli bölümü de farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılıyor.

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