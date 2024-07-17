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Gaziantep'te Güneşte Kurutulan Sebzeler Rengarenk Görüntü Oluşturuyor

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Gaziantep'te güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, kentin yüksek tepelerinde rengarenk görüntü oluşturuyor. UNESCO'nun gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan kuru dolmaların yapıldığı sebzelerin emek dolu yolculuğu başladı.

Gastronomi kenti Gaziantep'te güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, kentin yüksek tepelerinde rengarenk görüntü oluşturuyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan kuru dolmaların yapıldığı sebzelerin emek dolu yolculuğu başladı.

Oğuzeli ilçesinde tarlalardan toplanan patlıcan, biber, acur ve kabaklar, ilçenin sokaklarında kadınlar tarafından içi oyulduktan sonra ipe dizilerek asılmaya hazır hale getiriliyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kurulan tahta tezgahlara dizilen sebzeler, yaklaşık 1 hafta güneşte kurumaya bırakılıyor.

Sebzeler, doğal yöntemlerle kuruyarak eşsiz lezzetine kavuşurken, şehrin yüksek kesimlerinde rengarenk görüntü oluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, kurutmalık sezonunun açıldığını belirterek, "Gaziantep'te özellikle coğrafi işaretli ürünlerde Oğuzeli'nin kurutmalıkları var, dolmalık biber, patlıcan, kabak ve acur var. Yine coğrafi işaretli olan Nizip patlıcanı, Antep haylan kabağı kurusu, Antep dolmalık kurusudur. Bu ürünlerimiz şehrimizi çok iyi temsil eden ürünler. İşlenmesi çok kolay değil ancak burada kadın elinin değdiği her yerde bereket olduğu gibi burada da çok güzel bir çalışma var." diye konuştu.

"Biber üretiminde Gaziantep Türkiye'de 2. sırada"

Kurutmalıkların doğal ortamda hazırlandığını anlatan Karayılan, şöyle devam etti:

"Güneşin ve havanın etkisiyle biberler yeşilden kırmızıya dönüyor. Gaziantep'te yaklaşık 15 bin dönüm alanda dolmalık patlıcan ekildi ve yıllık 45 bin ton verim var. Acur ise 6 bin dekar ekili alanda, 15 bin ton verim var. Kabak yaklaşık 2 bin dekarda, 3 bin ton verim bekliyoruz. Biberle ilgili 6 bin dekar alanda 5 bin ton verimimiz var. Biber üretiminde Gaziantep Türkiye'de 2. sırada, acurda ise birinci sıradayız. Burada çok ciddi bir emek var, Türkiye'ye ve kente çok ciddi bir ekonomik katkısı bulunuyor."

Çalışanlardan Gülistan Alpfidan da "Her yaz sebzeleri asıyoruz. Her işin kendine göre zorluğu vardır. Tabii bizim işimiz de zor ama elimiz alıştığı için artık kolay geliyor. Biberleri asmaya sabah erkenden başlıyoruz, geceye kadar. İpleri tane tane özenle asıyoruz. Sebzeler iki haftada kuruyor, toplayıp 10'arlı halde paketliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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