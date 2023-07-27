Gaziantep'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Sahte Alkol Operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonda 3 iş yeri ve 1 araçta çok miktarda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve sahte alkol ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 3 iş yeri ile 1 araçta yapılan aramalarda çok miktarda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü ve sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 iş yeri ile 1 araca operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara, 342 adet elektronik sigara, 30 kilogram nargile tütünü ve 29 şişe sahte alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP