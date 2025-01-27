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Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki ve teknik takip yapıldı.

Şehitkamil ilçesinde S.A'ya ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, 53 cep telefonu, 28 elektronik eşya, 5 akıllı saat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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