Gaziantep'te Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Akıllı Saat Operasyonu

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon 105 TL olan gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 4 akıllı saat ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda telefonun bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 4 akıllı saat ele geçirdi. El konulan malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 105 TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.