Gaziantep'te Gümrük Kaçağı 43 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, kaçakçılarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelendikleri tırda yaptıkları aramada, 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin tırda arama yapması ve gümrük kaçağı sigara ele geçirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
