Gaziantep'te Gümrük Kaçağı 43 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gümrük kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda durumundan şüphelendikleri tırda yaptıkları aramada, 43 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin tırda arama yapması ve gümrük kaçağı sigara ele geçirmesi yer alıyor.