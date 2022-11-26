Gaziantep'te gösteri ve etkinlikler 7 gün yasaklandı Güncel Haberler Gaziantep Valiliği, kentte düzenlenecek tüm gösteri ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Gaziantep Valiliği, kentte düzenlenecek tüm gösteri ve etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliğince izin verilenlerin dışındaki tüm etkinliklerin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem, etkinlikler, 25 Kasım saat 13.00 ile 1 Aralık saat 23.59 arasında 7 gün boyunca yasaklanmıştır." Kaynak: AA / Güncel Gaziantep Valiliği Gaziantep Güncel Haberler

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