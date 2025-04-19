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Gaziantep'te Görme Engelli Kadının Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 3 Tutuklama

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Gaziantep'te görme engelli bir kadının evinden 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te görme engelli kadının yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde görme engelli yaşlı T.Ö'nün evinden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kadının yeğeninin iki şüpheliyle birlikte hareket ederek hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Ö.L.Ö, H.K. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çalınan ziynet eşyası ve çelik kasa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosiklet kaskı takan zanlıların hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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