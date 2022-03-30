Gaziantep'te görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular, eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Aslan, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kursu tamamlayan kişilere sertifikalarının verildiğini belirtti.

Aslan, ramazan ayında vatandaşı sahura kaldıracak davulcuların uymaları gereken kurallarla ilgili eğitimler verdiklerini, onların daha bilinçli hale gelmelerini amaçladıklarını aktararak, ramazan ayında davulcuların tek tip melodi çalacağını ve bahşiş ısrarında bulunamayacaklarını ifade etti.

Aslan, ramazan davulculuğunu yaka kartı ve sertifikaları olan kişilerin yapacağını kaydetti.

Kırk yıldır ramazan davulculuğu yaptığını belirten Mustafa Yıldız, "Belgemizi aldık, ramazan davulcusu olduk. Korsan davulcular her sene bizim bahşişimizi topluyorlardı. Artık bunu yapamayacaklar." dedi.

On yıldır ramazan davulculuğu yaptığını belirten Mehmet Aslan da "Yıllardır hep korsan davulcular geliyordu. Artık gelemeyecekler. Çünkü bizim belgemiz var. Yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan 10 davulcuya belgeleri takdim edildi.