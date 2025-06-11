Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi Açılıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi, göçlerde geri dönüşlerin sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. Merkezde hukuki destek, psikososyal hizmetler ve dil eğitimi gibi konularda yardım sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, göçlerde geri dönüşlerin sürdürülebilir ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Bilgilendirme, hukuki destek, psikososyal hizmetler, dil eğitimi ve sosyo-ekonomik güçlendirme gibi konularda destek vermesi amaçlanan merkezde üç katmanlı bir yönetişim sistemi uygulanması planlanıyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yöneteceği süreçler Büyükşehir Belediyesi tarafından, sahadaki hizmetlerin ise Türk Kızılay ve SGDD-ASAM ile koordineli bir şekilde yürütülecek.

Merkezin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla 13 Haziran 2025 tarihinde açılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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