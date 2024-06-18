Gaziantep'te Gölette Serinlemek İsterken Hayatını Kaybeden Çocuk

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk, hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten ailesiyle birlikte Yesemek Mahallesi'ne biber çapası yapmak üzere gelen 14 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hinki, serinlemek için bölgedeki Güneş Göleti'ne girdi.

Yüzme bilmediği belirtilen Hinki'nin bir müddet sonra suda çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ve ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine'ne kaldırılan Hinki, burada hayatını kaybetti.