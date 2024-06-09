Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Gölette Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. İki çocuktan biri kurtarılırken diğer çocuğun bulunması için ekipler seferber oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. (16) ve E.K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları E.K'yi kurtarmayı başardı ancak C.G. gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren E.K'yi Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı 100 kişilik ekip, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title