Gaziantep'te gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşan gölete giren çocuk hayatını kaybetti.

Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan Serhat Gençoğlu (13), bisikletiyle ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki İdilli Mahallesi'ne gitti.

Gençoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından meydana gelen heyelanın dere yatağını doldurması sonucu oluşan gölete girdi.

Çocuğun gözden bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ve gölet kıyısında bisikletini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

Gençoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan çocuğun hayatını kaybetmeden önce gölette fotoğraf çektirdiği öğrenildi.