Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına tutuklama - Haberler

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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına tutuklama

GAZİANTEP'te, yurda yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu 3 kişiyi 1 evde zorla tuttuğu belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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GAZİANTEP'te, yurda yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu 3 kişiyi 1 evde zorla tuttuğu belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girişleri sağlanan yabancı uyruklu 3 kişinin 1 evde zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin operasyon düzenlediği adreste tutulan 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, kaçak göçmenlerin yurda geçişlerini ve evde tutulmalarını organize ettiği iddiasıyla M.Ö. ve E.E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. serbest bırakıldı, E.E.Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Güncel Haberler

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