Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzensiz göçmenleri farklı illere götürmeye çalışan H.E, M.E, A.M. ve N.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 4 cep telefonu, 33 bin 750 lira, 300 dolar ile 3 araç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.