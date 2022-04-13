Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlükleri ekipleri, kentte bir kişinin sahte pasaport ve evrakla Avrupa ülkelerine düzensiz göçmen gönderdiği bilgisi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladıkları M.İ'nin evinde, iş yerinde ve aracında yaptıkları aramada, 8 kişi adına düzenlenmiş sahte pasaport ve yurt dışı para transferlerine ait dekontlar ele geçirdi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Pasaport, Göçmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title