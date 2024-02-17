Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerden biri tutuklandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki İ.V, A.B. ve T.Z'yi göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.V. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.