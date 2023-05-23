Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yurt dışından kaçak yollarla düzensiz göçmenlerin ülkeye giriş yapmasını sağlayanların yakalanması için 9 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı emniyete getirildi.