Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen devriye esnasında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

Araçlardaki 5 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu F.D, M.Z.F, A.K, Z.H. ve A.H.C. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.D, M.Z.F. ve A.H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu, 5 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.