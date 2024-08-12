Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesine aracılık eden 4 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Dijital materyallerin ele geçirilen evde bulunan yabancı uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.H. ve Ş.K. tutuklandı, N.S. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.