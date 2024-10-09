Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli ise kaçak göçmenlik organizasyonuna dahil oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin farklı illere götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, kent girişinde şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, durdurulan 2 otomobilde, 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği saptanan A.G., H.B. ve M.K. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Göçmen Hukuk Suç

Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında

Suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan çocuklara gözaltı

 Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

Tabeladaki rakam kontak kapattıracak

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Aydilge kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aydilge kaç yaşında, nereli? Aydilge biyografisi! Taklit ve Tağşiş listesi yenilendi! Listede hangi firmalar var? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 9 EKİM! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Discord erişim engeli ne zaman geldi? Discord erişim engeli ne zaman bitecek? Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar? Ozan Bingöl kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ozan Bingöl kaç yaşında, nereli? Ozan Bingöl biyografisi! Tarık Çelenk kimdir? Halk Tv konuğu Tarık Çelenk kaç yaşında, nereli? Tarık Çelenk biyografisi! Atatürk heykeline saldıran kim? Atatürk heykeli olayı nerede oldu? Discord çöktü mü? 9 Ekim Discord neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi? TIKTOK KAPATILACAK MI? Discord'un ardından Tiktok'ta kapatılır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.