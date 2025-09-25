Gaziantep'te "Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu" düzenlendi

Gaziantep'te Kent Konseyi tarafından "Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu" düzenlendi.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda göç, sığınmacı ve uyum politikaları ele alındı.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, yaptığı konuşmada, kent konseyinin, devletin çalışan mekanizmasına destek olduğunu belirtti.

Her şeyi devletten ve kamu kurumlarından beklememek gerektiğini dile getiren Güzelbey, şunları söyledi:

"Onları (Suriyeliler) misafir ederken hiçbir karşılık beklemedik. Ama yerelde bizim kendimizi ifade edeceğimiz veya dile getireceğimiz bir ortam olmadı. Hep mağduriyet üzerinden bu konuşuldu ama yereldeki mağduriyet hiçbir zaman dile getirilmedi. 2011'de başlayan açık kapı politikasıyla süreç devam ederken tarihi bir bakış açısı ve dönem içerisinde çok kısa sürdü. Bizim kendi yaşamımız içerisinde 14 yıl sürdü. 'Suriye'de hep beraber Emevi Cami'sinde en kısa sürede gidip namaz kılacağız.' dedik 14 yılda ancak gerçekleşti. Bununla birlikte süreç içerisinde programlama ve strateji anlamında bazı eksikliklerin olduğunu da hepimiz yaşayarak gördük."

Gaziantep Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yücel Karadaş da göçmenler ve yerel halk arasında kültürel farklılıklar olduğunu vurguladı.

Kent halkının göçmenlerle özgün deneyimler yaşadığını anlatan Karadaş, Suriyeli vatandaşların ülkedeki yaşantılarına yönelik birçok çalışma yapıldığını ifade etti.

Programa, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ile İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın katıldı.