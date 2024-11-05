Gaziantep'te Girişimsel Çocuk Kardiyoloji Sempozyumu Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ve Türk Pediatrik Kardiyoloji Kalp Cerrahisi Derneği işbirliğiyle "Girişimsel Çocuk Kardiyoloji Sempozyumu" düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamada, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleşen sempozyumda "yeni doğan yaş grubunda yapılan girişimsel kalp işlemleri" konuşuldu.

Sempozyumda ayrıca canlı vaka sunumları da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar, toplantının amacına ulaştığını belirterek, çocuk kardiyolojik anomalilerinin yüzde 1 sıklıkla, en sık rastlanılan anomali olduğunu, sıklıkla girişimsel işlemler ve çocuk kalp cerrahisi uygulanması gerektirdiğini, hastalar içinde riskli problemler nedeni ile erken tanının önemini vurguladı.