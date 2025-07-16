Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel