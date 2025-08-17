Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı
Gaziantep'teki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
