Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3) - Haberler

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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 20 araç ile 50 itfaiye erinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 20 araç ile 50 itfaiye erinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

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