Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3) - Haberler

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)
Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIGaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 20 araç ile 50 itfaiye erinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Gaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 20 araç ile 50 itfaiye erinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel