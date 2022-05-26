Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Haberler

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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

MÜDAHALE SÜRÜYORGaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 20 araç ile 50 itfaiye erinin 2 saati aşkın süredir müdahalesi sürüyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 20 araç ile 50 itfaiye erinin 2 saati aşkın süredir müdahalesi sürüyor. Alevlere daha etkili müdahale etmek için itfaiye görevlileri tarafından fabrikanın çatısı delindi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

geri dönüşüm, Gaziantep, Tragger, İtfaiye, Güncel, Haberler

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