Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Haberler

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 20 araç ile 50 itfaiye erinin 2 saati aşkın süredir müdahalesi sürüyor. Alevlere daha etkili müdahale etmek için itfaiye görevlileri tarafından fabrikanın çatısı delindi.