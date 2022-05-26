Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) - Haberler

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
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MÜDAHALE SÜRÜYORGaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 20 araç ile 50 itfaiye erinin 2 saati aşkın süredir müdahalesi sürüyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gaziantep'te, tekstil ürünlerinin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 20 araç ile 50 itfaiye erinin 2 saati aşkın süredir müdahalesi sürüyor. Alevlere daha etkili müdahale etmek için itfaiye görevlileri tarafından fabrikanın çatısı delindi.
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel