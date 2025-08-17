Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 40 araç ve 100 itfaiye personeliyle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Saat 16.00'da çıkan yangına 40 araç 100 itfaiye personeli ile müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel