Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Gaziantep'te 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor.
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel