Gaziantep’te Gençlere Spor Fırsatı: Muhtar Cup Projesi Başlatıldı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda "Sokaktan Sahaya Gençlerle Geleceğe El Ele Muhtar Cup Projesi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, valilik fuaye alanında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, proje sayesinde çocuk ve gençlerin muhtarlarının spor yaptığını görüp etkilenmesini hedeflediklerini aktardı.

Kenti spor şehri haline getirmek istediklerine işaret eden Çeber, "Bizim amacımız, olabilecek her branşta spor yapacak alan oluşturmak ve tüm kamunun spor yapabileceği alanları hazırlamak. Böyle yaptığımız zaman şampiyonlarımız vatandaşlarımız arasından çıkar. Biz, Gaziantep'te spor anlamında da iddialı bir kentiz. Sloganlarımızdan birisi de ' Spor Şehri Gaziantep'tir. Dolayısıyla bu proje ile Gaziantep spor alanında çok daha iyi bir konuma erişecektir." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise muhtarların mahallelerinin liderleri olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız büyükleri ne yaparsa aynısını yapıyor. O yüzden iyiliği, güzelliği büyütmemiz lazım. Biz de Gençlik Spor Daire Başkanlığımızı, her seferinde daha da güçlendiriyoruz. Bugün bu imza, verimliliğin ve koordinasyonun göstergelerinden birini oluşturuyor. "

Kentte 700 bin gencin olduğuna işaret eden Şahin, kentteki çocuk ve gençleri ilmek ilmek işleyerek geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise projeyi ilerleyen yıllarda da sürdürmek istediklerini vurguladı.

Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın da projenin çocuklar ve ailelerine çok önemli bir etki sağlayacağını belirtti.