Gaziantep'te Genç Bir Kişi Sulama Kanalında Boğuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

İlçedeki Gözlühüyük Tarımsal Sulama Kanalı'na ağabeyiyle giren Suriye uyruklu 19 yaşındaki Semir Hammudi akıntıya kapıldı.

Kanaldan çıkan ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile Adana Jandarma Su Altı Kurtarma Timleri gönderildi.

Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla Semir Hammudi'nin cesedine ulaştı.

Hammudi'nin cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.