Gaziantep'te Gazeteciye Silahlı Saldırı Davası Yeniden Görüldü

Gaziantep'te bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tanıkların dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te, bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıya ilişkin aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın da bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar İrfan G, Yılmaz D, Mahmut P. ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla hakkında açılan dava dosyası bu dosyayla birleştirilen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanıklardan Sadık Onur M. ile Selçuk Y. ise duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevinden katıldı.

İfadesi alınan sanıklardan Selçuk Y, ilk ifadesinin geçerli olduğunu söylerken, talimatı kendisine Sadık Onur M'nin verdiğini öne sürdü. Sadık Onur M. de aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. İbrahim A. ise yerel gazete sahibi Mahmut Ö'nün vurulmasıyla bir alakasının olmadığını savundu.

Müşteki Mahmut Ö. de tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dinlenilemeyen tanıkların gelecek celse hazır edilmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

Davanın geçmişi

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö'nün, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili davaya bakan Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Nisan 2021'deki karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis vermişti.

"Suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis verilen tutuksuz sanık Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla 28 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

Yerel mahkemenin sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D. ve Mahmut P. hakkında kurduğu hüküm Bölge İdare Mahkemesince hukuka uygun bulunmamıştı.