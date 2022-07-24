Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler ve Basın Bayramı yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, meslektaşlarının basın bayramını kutladığını belirterek, basının demokratik hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve yerel basında yaşanan sorunların giderilmesi temennisinde bulundu.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title