Gaziantep'te gazete sahibine silahlı saldırıyla ilgili davaya devam edildi

Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili haklarında verilen mahkumiyet kararları yeni soruşturma kapsamında bozulan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te, 4 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili haklarında verilen mahkumiyet kararları yeni soruşturma kapsamında bozulan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklardan İrfan G. ve Yılmaz D, savunma yaptı.

Sanıklardan İrfan G, olay günü Yılmaz D. ile evine gittikleri müşteki Mahmut Ö'nün kendisine küfrettiğini iddia etti.

Yılmaz D. de Mahmut Ö'ye silahla ateş ettiğini ancak öldürme kastı olmadığını öne sürdü.

Müşteki Mahmut Ö. ise yaptığı haberlerle sanıklardan İbrahim A'nın prestijini sarstığı gerekçesiyle vurulduğunu savundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalasında, kuvvetli suç şüphesi ve sanıkların müştekiye baskı yapma olasılığı bulunmasını dikkate alarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada zorla getirilmesine, sanıklara ait dijital verilerin adli bilişim uzmanına gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö'nün, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 4. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan 2021'deki karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis cezası verilmişti.

"Suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis cezası alan ve tutuksuz yargılanan Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla 28 Haziran'da tutuklanmıştı.