Gaziantep'te gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
İstasyon Mahallesi'ndeki bir fabrikanın gaz tankerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamada yaralanan işçiler A.B. (25) ile C.Y. (23), 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılar, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.